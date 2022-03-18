كوريا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأورغواي وغانا في مونديال قطر

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ستكون كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم لعام 2022 لكرة القدم في قطر، مع كل من البرتغال وأورغواي وغانا، بموجب القرعة التي تم إجراؤها يوم الجمعة الماضي في الدوحة.وضمن دور الـ32، ستواجه كوريا أورغواي يوم الرابع والعشرين من نوفمبر القادم، وغانا يوم الثامن والعشرين من نوفمبر، والبرتغال يوم الثاني من ديسمبر.وسوف يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث من المتوقع أن يكون تأهل كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 أمرا صعبا إلى حد ما.ولم تتمكن كوريا من التأهل إلى دور الـ16 منذ مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.وسوف تقام بطولة كأس العالم لعام 2022 خلال الفترة من الحادي والعشرين من نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر القادم في 8 ملاعب في قطر.