كوريا تبدأ تطبيق قواعد تباعد اجتماعي مخففة لمدة أسبوعين

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ستخضع كوريا الجنوبية لقواعد تباعد اجتماعي مخففة خلال الأسبوعين القادمين اعتبارا من اليوم الاثنين.وسوف يتم تخفيف سقف التجمعات الخاصة إلى عشرة أشخاص بعدما كان ثمانية، بغض النظر عن حالة التطعيم للأشخاص المشاركين في تلك التجمعات، كما سيتم تمديد فترة عمل المحلات حتى منتصف الليل، بما في ذلك المرافق متعددة الاستخدامات مثل المطاعم والمقاهي ومؤسسات الحياة الليلية وغرف الكاريوكي والمرافق الرياضية الداخلية ومقاهي الإنترنت ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية.وبالنسبة لدور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، يمكن أن يبدأ العرض الأخير في موعد لا يتجاوز منتصف الليل، ويجب أن ينتهي قبل الساعة 2 صباحا. وسوف تظل قواعد التباعد الاجتماعي دون تغيير بالنسبة للأحداث والمظاهرات والمرافق الدينية.واعتبارا من اليوم أيضا سيتلقى مرضى كورونا العلاج الطبي شخصيا في جميع المستشفيات الرئيسية والعيادات المحلية المسجلة لدى الحكومة.