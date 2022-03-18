وفد يون يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات سياسية

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وصل الوفد الذي أرسله الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة أمس الأحد لإجراء مشاورات سياسية مع المسؤولين الأمريكيين قبل انطلاق حكومة الرئيس يون.وسوف يجري الوفد مناقشات معمقة مع الولايات المتحدة حول سبل تعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين.وقال النائب البرلماني "بارك جين" الذي يرأس الوفد المكون من سبعة أعضاء، إن الوفد سيلتقي مع مسؤولين من إدارة بايدن والمراكز البحثية الأمريكية. وسوف ينقل الوفد رسالة كتبها يون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تلك الزيارة التي تستغرق أسبوعا. وأضاف بارك أن يون طلب من الوفد إجراء مشاورات سياسية موضوعية مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والعالمية حتى يتمكن البلدان الحليفين من تعميق علاقات المشاركة بينهما. وأشار إلى أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية في حالة خطيرة بعد إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وقال إنه في ظل هذه الظروف، سيجري الوفد مشاورات معمقة مع الولايات المتحدة حول سبل تطوير تحالف استراتيجي شامل بين سيول وواشنطن.