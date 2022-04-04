30% زيادة في أسعار استيراد المواد الغذائية في كوريا للشهر الثالث

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قفزت أسعار الواردات الكورية من المنتجات الغذائية بنسبة تزيد عن 30% للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي. وأوضح تقرير صادر عن معهد تعزيز إحصاءات التجارة الكورية اليوم الاثنين، بلغ مؤشر أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية المستوردة 112,6 نقطة في فبراير، بزيادة نسبتها 31,7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد شهد المؤشر زيادات على أساس سنوي بأكثر من 30 في المائة لثلاثة أشهر متتالية، حيث زاد بنسبة 33,5% في ديسمبر، وبنسبة 31,5% في يناير.وارتفعت أسعار استيراد المنتجات الزراعية بنسبة 33,3% على أساس سنوي في فبراير، في حين قفزت أسعار الماشية بنسبة 36,7%، والمنتجات السمكية بنسبة13,5%.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين المحليين، مما سيفرض عبئا متزايدا على سبل عيش الناس.وقال التقرير إن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع الطلب العالمي مع التعافي من جائحة كورونا، إلى جانب تزايد المخاطر الجيوسياسية في شمال شرق آسيا، تعتبر عوامل تؤدي جميعا إلى هذا الارتفاع في أسعار الغذاء عالميا.