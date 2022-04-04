اختيار سون هُنغ مين كملك للمباراة بعد إحرازه هدفا

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" لاعب نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنغليزي، هدفا في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن أمس الأحد، كما قدم تمريرة حاسمة، ليساهم في فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.وكان ذلك الهدف هو هدف سون الرابع عشر في الدوري خلال هذا الموسم. كما ساعد سون في تحقيق هدف للاعب بن ديفيز في الدقيقة 43.وقد رفع هذا الانتصار الأخير نادي توتنهام إلى المركز الرابع في الدوري. وبعد المباراة، تم التصويت على سون ليكون ملك المباراة، وهو لقب يذهب إلى أفضل لاعب من كلا الفريقين، ويتم اختياره من خلال تصويت المشجعين عبر الإنترنت.وقد فاز سون بهذا اللقب عشر مرات حتى الآن.