الدولية منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا

قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية إن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا تسمى"إكس إي"، مشيرة إلى أنها قد تكون أكثر سلالات فيروس كورونا قابلية للعدوى حتى الآن.

وأوضحت التقارير أنه تم اكتشاف هذا النوع الجديد من الفيروس في بريطانيا أولاً، قبل الإبلاغ عن اكتشاف إصابات منه في تايوان.

ومن جانبها قالت السلطات الصحية الكورية أمس الأحد إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك ثلاثة أنواع مؤتلفة من الفيروس، هي "إكس دي" و"إكس إي" و"إكس إف"، وتجري حاليا دراسات حول مدى قابليتها للعدوى. وأضافت أن "إكس إي" هو مزيج من نوعين فرعيين من المتحور "أوميكرون"، هما "بي إيه 1" و"بي إيه 2".

وتشير الدراسات البريطانية المبكرة إلى أن السلالة "إكس إي" يمكن أن تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 10% مقارنة بالنوع "بي إيه 2"، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذه السلالة الجديدة بشكل أكثر دقة.

