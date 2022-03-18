بيونغ يانغ توجه انتقادات شديدة اللهجة لسيول

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وجهت كوريا الشمالية سلسلة من الانتقادات ضد كوريا الجنوبية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والبيانات الصادرة عن كبار المسؤولين.وقال موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي إن جيش كوريا الجنوبية قال إنه سيرد بشكل صارم وفوري على استفزازات بيونغ يانغ الصاروخية، دون علم بقدرته العسكرية.وأدان الموقع قيام الجيش الجنوبي بإجراء تدريبات على إطلاق صواريخ، وتدريبات أخرى أرضية لمقاتلات الشبح من طراز "إف-35"، ردا على قيام بيونغ يانغ باختبار إطلاق صاروخ بايستي عابر للقارات يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.كما وصف موقع "مياري" الدعائي الكوري الشمالي سياسات الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي الجديد "يون صوك يول" تجاه بيونغ يانغ بأنها "سياسات خاطئة تم اتخاذها دون الأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع كوريا الشمالية التي عززت قواتها العسكرية".وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد انتقدت أمس الأحد موقف وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" بشأن امتلاك سيول صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة.وتأتي سلسلة الانتقادات الكورية الشمالية في الوقت الذي سيتم فيه إجراء تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وستحتفل فيه كوريا الشمالية بذكرى عيد ميلاد مؤسسها "كيم إيل سونغ".وأعرب بعض المراقبين السياسيين عن قلقهم من أن هذه الانتقادات تأتي ضمن محاولات كوريا الشمالية إلغاء الاتفاقية العسكرية الموقعة مع كوريا الجنوبية، وقطع خطوط الاتصال بين الكوريتين، وشن استفزازات إضافية، بما في ذلك التجارب النووية.