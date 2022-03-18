المرشح برئاسة الوزراء يبدأ الاستعداد للجلسة البرلمانية لتأكيد تعيينه

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بدأ المرشح لمنصب رئيس الوزراء "هان دوك سو" اليوم الاثنين في إجراء استعدادات لجلسة الاستماع البرلمانية لتأكيد تعيينه.وفي تصريح أدلى به "هان" اليوم للصحفيين، نفى الشكوك في تورطه شخصيا في قضية "لون ستار" المثيرة للجدل والمتمثلة في بيع بنك كوريا للصرافة بقيمة منخفضة إلى صندوق الأسهم الأمريكي "لون ستار" في عام 2003.وكانت إحدى المنظمات المدنية قد ادعت أن المرشح "هان" قد خدم مستشارا لشركة "كيم آند جانغ" القضائية التي كانت ممثلا قانونيا لـ"لون ستار"، واتهمته بأنه هو المسؤول عن إخفاء الحقائق المتعلقة بالبيع غير القانون لبنك كوريا للصرافة.وقال المرشح "هان" إنه لا مفر من الاعتماد على التحفيز المالي والمصرفي على المدى القصير لمواجهة الأزمة الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة عزم وهدف لتحقيق السلامة المالية على المستويين المتوسط والطويل.ومن جهة ثانية، صرحت "كيم أون هيه" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون صوك يول" بأن "يون" سيركز أعماله هذا الأسبوع على اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، بحيث يتم الكشف عن قائمة أعضاء مجلس الوزراء في غضون الأسبوع القادم.ومن جانبه، دعا "آن تشول سو" رئيس اللجنة الانتقالية اليوم الحكومة إلى تجميد أسعار الكهرباء والغاز بشكل مؤقت، لتخفيف الصعوبات التي تواجهها الدوائر الصناعية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة.