سيول تدعو بيونغ يانغ إلى التوقف عن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية عن موقفها الداعي إلى وقف كوريا الشمالية ممارسة الأعمال التي تتسبب في زيادة التوتر في المنطقة.وشددت المتحدثة باسم الوزارة "لي جونغ جو" في موجز صحفي اليوم الاثنين على أن كوريا الشمالية ينبغي ألا تفعل أي شيء من شأنه أن يتسبب في زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.ودعت بيونغ يانغ إلى السير على طريق الحوار والتعاون بدلا من محاولة خلق التوتر والمواجهة في المنطقة.وأضافت أن الوزارة ستراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية والأوضاع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، وستستعد لجميع الاحتمالات، كما أكدت أن الوزارة ستستمر في بذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.