الحكومة الكورية تناقش الميزانية اللازمة لخطة نقل المكتب الرئاسي

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عقدت الحكومة الكورية أمس الاثنين اجتماعا وزاريا لمناقشة حجم الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع في منطقة "يونغ سان".وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية "جون هيه تشول"، قد فحص القضايا التي تحتاج إلى مراجعة من قبل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة فيما يتعلق بالتمويل من الأموال الاحتياطية لنقل المكتب الرئاسي.وأضافت أنه بناء على نتيجة المراجعات، ستقرر الحكومة بشأن خطة الميزانية ذات الصلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء.وأكدت الوزارة على موقف حكومة الرئيس "مون جيه إين" بأنها سوف تتعاون مع اللجنة الرئاسية الانتقالية بشأن هذه القضية، كما ستظل الحكومة تجري مناقشات معمقة بشأن خطة الميزانية المتعلقة بالمسائل الأمنية.وقد حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الدفاع، ومكتب تنسيق السياسات الحكومية، وجهات حكومية أخرى ذات صلة.