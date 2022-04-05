اللجنة الرئاسية الانتقالية تضع مسودة خطة بشأن شؤون الدولة

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أكملت اللجنة الرئاسية الانتقالية مسودة خطة تتعلق بالأهداف والسياسات ذات الأولوية للحكومة القادمة.وعقد الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "يون صوك يول" اجتماعا مكثفا أمس الاثنين حول مسودة خطة بشأن شؤون الدولة تتألف من مدخلات من قبل كل من اللجان الفرعية الست التابعة للجنة، على أساس المراجعات الداخلية وتقارير السياسات من قبل الوزارات الحكومية. وسوف تتم مراجعة مسودة الخطة واستكمالها من قبل أعضاء اللجنة الانتقالية قبل الإعلان عن الخطة النهائية بحلول نهاية الشهر.وقد رفضت اللجنة التعليق على تفاصيل مسودة الخطة، وأشار مسؤول في اللجنة إلى إمكانية إجراء تغييرات كبيرة خلال المراجعات المتبقية.وقال رئيس اللجنة الانتقالية "آن تشول سو" للصحفيين قبل اجتماع الأمس إن مسودة الخطة اكتملت بنسبة 10 في المائة فقط، ووعد بالكشف عن بعض التفاصيل في وقت لاحق إذا اعتبرت ضرورية للمناقشات العامة.كما أوضح مسؤول في اللجنة لوكالة يونهاب للأنباء أن "جزءا كبيرا" من تعهدات يون الانتخابية قد انعكس في هذه الخطة.