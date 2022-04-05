منح المرشح لرئاسة الوزراء حق اختيار الوزراء في حكومة يون صوك يول

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طلب الرئيس المنتخب "يون صوك يول" من مرشحه لرئاسة الوزراء "هان دوك سو" اقتراح أسماء أعضاء الحكومة، وذلك ضمن جهود الرئيس القادم لتسليم المزيد من السلطة لرئيس الوزراء.وصرح "جانغ جي وان" كبير مساعدي الرئيس المنتخب للصحفيين يوم أمس الاثنين بأنه تلقى تعليمات من يون بإطلاع المرشح لرئاسة الوزراء على مسودة خطة الوزراء المحتملين في وقت مبكر. وقال إنه قدم تقريرا في هذا الشأن يوم الجمعة، أي قبل يوم واحد من لقاء هان مع يون ليتم تأكيده شخصيا كمرشح لرئاسة الوزراء، حيث تم الإعلان عن الترشيح أول من أمس الأحد.وأشار "جانغ" إلى أن يون وهان أجريا مناقشات معمقة حول تشكيل مجلس الوزراء وكذلك إدارة شؤون الدولة خلال اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات يوم السبت، موضحا أن التقرير استهدف منح هان وقتا كافيا لتقييم خطة التعيين الوزاري مسبقا.وأشار أيضا إلى أن العديد من الحكومات السابقة قد اتبعت دون جدوى ما يسمى بـ"نظام رئيس الوزراء المسؤول"، لكن يون يريد تحقيق الهدف من خلال السماح لرئيس الوزراء بترشيح الوزراء وكذلك تحميله مسؤولية القرارات غير المجدية.