4,1% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا في شهر مارس

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شهدت كوريا الجنوبية أكبر ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ عشر سنوات في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بما يزيد عن أربعة في المائة على أساس سنوي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بلغ 106,06 نقطة في مارس، بزيادة نسبتها 4,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعد هذه هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر من عام 2011 عندما نما المؤشر بنسبة 4,2%، كما أن هذه هي المرة الأولى منذ ذلك الحين التي يتجاوز فيها التضخم مستوى أربعة في المائة. وقال التقرير إن الأسعار زادت بنسبة 3,2% في أكتوبر من العام الماضي واستمرت في الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% خلال الأشهر الخمسة التالية.ويعزى الارتفاع في شهر مارس بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، التي قفزت بنسبة 31,2%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر الماضي.كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,1% مقارنة بالعام السابق، في حين تباطأ نمو أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية إلى 0,4% في مارس.وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المتقلبة، بنسبة 3,3% على أساس سنوي في مارس، وهو أكبر نمو منذ ديسمبر من عام 2011.