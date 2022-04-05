زيادة التخفيض في ضريبة الوقود في كوريا إلى 30% بدءا من مايو

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قررت الحكومة الكورية زيادة حجم التخفيض في ضرائب الوقود اعتبارا من شهر مايو القادم وسط الضغوط التضخمية المتزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.وأعلن وزير المالية "هونغ نام كي" هذا القرار اليوم الثلاثاء في اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد عقد في مقر الحكومة في مدينة سيجونغ. وقال الوزير هونغ إن الحكومة تخطط للإعداد والتنفيذ السريع لثلاثة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المفروضة على المواطنين نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وبموجب القرار، ستخفض الحكومة ضرائب الوقود بنسبة 30 في المائة، بعدما كانت 20 في المائة حاليا. وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من الأول من مايو ويستمر ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر.وسوف تقلل هذه الخطوة من متوسط تكاليف الوقود الشهرية لسائق السيارة التي تعمل بالبنزين بحوالي 30 ألف وون. وبالنسبة للشاحنات والحافلات وسفن الشحن الساحلية التي تعاني من ارتفاع أسعار الديزل، قررت الحكومة تقديم إعانات لمدة ثلاثة أشهر.