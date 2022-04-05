واشنطن تعرب عن تطلعها للعمل مع حكومة كوريا الجنوبية الجديدة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الإدارة القادمة في كوريا الجنوبية في الأمور المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان.وأصدر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس هذا الموقف يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عندما سئل عن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيث قال إن الولايات المتحدة أوضحت في السابق أن لديها مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية.وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة القادمة في كوريا الجنوبية بشأن التحديات التي تفرضها برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية الكورية الشمالية، كما ستسعى أيضا إلى تلبية الاحتياجات والمخاوف الإنسانية.وشدد المتحدث الأمريكي أيضا على أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو العمود الفقري للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.