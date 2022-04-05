إصابات كورونا في كوريا تعود إلى الارتفاع لتتجاوز 200 ألف

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى يزيد عن 200 ألف مرة أخرى بعد أن كانت قد وصلت إلى أقل مستوى لها منذ حوالي 40 يوما.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 266 ألفا و135 إصابة طوال يوم أمس، بما في ذلك 27 حالة لدى القادمين من الخارج. وارتفع الحصيلة اليومية بحوالي 140 ألفا مقارنة بما كانت عليه أول من أمس، لكنها انخفضت بحوالي 80 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي.وارتفع عدد المصابين ذوي الحالات الحرجة بمقدار 13، ليصل إلى ألف و121، فيما تم الإبلاغ عن 209 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 17 ألفا و662، مع توقف معدل الوفيات عند 0,12%.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة 64,8% حتى الساعة 12 من صباح اليوم الثلاثاء. وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في منازلهم مليونا و370 ألفا.