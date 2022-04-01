الديون الوطنية الكورية تتجاوز ألفي تريليون وون

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زاد إجمالي حجم الديون الوطنية الكورية بأكثر من 10% في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق لتتجاوز مستوى ألفيْ تريليون وون، أي ما يعادل حوالي تريليون وستمائة وسبعين مليار دولار، وذلك لأول مرة على الإطلاق.وكان من بين تلك الديون حوالي ألف تريليون وون ديونا على الحكومات المركزية والمحلية، وهو ما يمثل الديون الوطنية التي يتوجب تسديدها بالفعل.ويرجع السبب في هذه الزيادة الكبيرة إلى الإنفاق المالي المكثف الناتج عن تخصيص ميزانيات إضافية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.لكن حجم العجز المالي الكوري في العام الماضي تحسن بالمقارنة مع العام الأسبق نتيجة لسرعة التعافي من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الوباء.وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إنه تم استعراض وإقرار تقرير الحسابات الوطنية لعام 2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم. وبناء على التقرير، بلغت الأصول الوطنية ألفين و839 تريليونا و900 مليار وون بزيادة نسبتها 14.2%، أي بمقدار 352 تريليونا و800 مليار وون بالمقارنة مع عام 2020.أما الديون الوطنية فقد بلغت ألفين و196 تريليونا و400 مليار وون في العام الماضي بزيادة نسبتها 10.8% بالمقارنة مع العام الأسبق، أي بمقدار 214 تريليونا و700 مليار وون.وأوضحت الوزارة أن الديون الوطنية استمرت في الزيادة بشكل ثابت سنويا، من ألف و683 تريليون وون في عام 2018، إلى ألف و981 تريليون وون في عام 2020، وقد تجاوزت مستوى ألفي تريليون وون لأول مرة في العام الماضي.