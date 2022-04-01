تمديد عمل الحافلات الليلية في سيول بالتوازي مع العودة للحياة الطبيعية

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قررت بلدية سيول تمديد عمل خطوط الحافلات الليلية بالتوازي مع التوجه إلى العودة للحياة الطبيعية، بما في ذلك تخفيف نظام التباعد الاجتماعي، وقالت إنها ستوسع بدءا من يوم 18 من هذا الشهر من عدد الحافلات الليلية، من 72 حافلة في 9 خطوط، إلى 100 حافلة في 14 خطا، من أجل بناء نظام مرور ليلي يغطي جميع أرجاء العاصمة.الجدير بالذكر أن الحافلات الليلية عبارة عن وسائل مواصلات عامة تسير من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ومنذ إدخالها في عام 2013 لأول مرة ظل حوالي 3 ملايين و100 ألف شخص يستخدمونها سنويا.ووفقا لتحليل مسارات التنقل الرئيسية للمواطنين الكوريين الذي أجرته بلدية سيول باستخدام البيانات الضخمة في شهر نوفمبر من العام الماضي، تبين أن أماكن الكثافة المرورية الرئيسية هي الأماكن الوسطية أو شبه الوسطية المكتظة بالمرافق التجارية وأماكن العمل.أما عدد السكان المتنقلين من منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا فقد بلغ حوالي 342 ألف شخص، وكان معظمهم ينتقلون في مناطق "كانغ نام" و"يوئيدو" و"جامعة هونغ إيك" و"شين دانغ" و"مدخل جامعة كونكوك".وتوقعت بلدية سيول أن يزداد عدد ركاب وسائل المواصلات العامة في الأوقات الليلية بالتوازي مع التخفيف الأخير من نظام التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن المعدل اليومي لعدد ركاب الحافلات الليلية كان قد زاد بـ68% بعد فترة التعايش مع جائحة كورونا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.