انعقاد آخر اجتماع للجلسة البرلمانية غير العادية لشهر مارس اليوم

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سيعقد البرلمان الكوري اليوم آخر اجتماع عام للجلسة البرلمانية غير العادية لشهر مارس من أجل معالجة 10 مسودات قانونية غير مثيرة للجدل بدرجة كبيرة، بما في ذلك مسودة تعديل قانون حماية الحيوانات.وفي اجتماع اليوم سيتم رفع المسودة التي تلزم المواطنين بعدد من الشروط، بما في ذلك تسجيل الحيوانات والاشتراك في التأمين من أجل تربية الكلاب الوحشية.كما ستتم أيضا مناقشة تسع مسودات أخرى تشمل مسودة تعديل قانون التصويت بهدف تغيير سن الناخبين من 19 عاما إلى 18 عاما.ولكن لن يتم بحث مسودة القانون الخاص بالتحقيق في حادث وفاة ضابطة القوات الجوية "لي ييه رام" ضحية التحرش الجنسي، ومسودة تعديل قانون انتخاب المناصب الحكومية، لأن اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بهما لم توافقا عليهما بعد.ويخطط البرلمان لعقد الجلسة البرلمانية غير العادية لشهر أبريل الجاري بدءا من الغد من أجل مواصلة المناقشات.