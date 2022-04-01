وزير خارجية كوريا الجنوبية يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو

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سيحضر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ اوي يونغ" اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، من أجل مناقشة سبل التعاون الدولي في الأزمة الأوكرانية وغيرها.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن الوزير جونغ سيحضر الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الناتو وشركائه والذي سيعقد في السابع من هذا الشهر في بروكسل عاصمة بلجيكا، ويناقش التحديات الأمنية الدولية المهمة بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وسبل التعاون من أجل تعزيز القواعد الدولية.وسوف يشارك في الاجتماع أيضا وزراء خارجية الدول الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، ومن أوربا كل من فنلندا وجورجيا والسويد وأوكرانيا، بالإضافة إلى المفوض رفيع المستوى للسياسات الدبلوماسية والأمنية في الاتحاد الأوربي.الجدير بالذكر أن حضور وزير خارجية كوريا الجنوبية لاجتماع وزراء خارجية الناتو يأتي لأول مرة.ومن المقرر أن يغادر الوزير الكوري سيول الليلة متوجها إلى بروكسل.وأوضحت الخارجية الكورية أن جونغ سيتحدث في الاجتماع عن الأزمة الأوكرانية والمشاركة بين كوريا والحلف، إلى جانب قضايا وتطورات شبه الجزيرة الكورية.