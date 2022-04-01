وكالة الطاقة النووية الكورية تقدم تقريرا حول تقييم سلامة محطة كوري

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قدمت الوكالة الكورية للطاقة المائية والنووية تقريرا أمس إلى لجنة سلامة الطاقة النووية، حول التقييم الدوري لسلامة محطة "كوري" للطاقة النووية رقم 2، التي ستنتهي صلاحية تشغيلها في شهر أبريل من العام القادم.وصرح مسؤول في الوكالة خلال مكالمة هاتفية مع راديو كي بي إس بأن التقرير الذي تجاوز عدد صفحاته ألف صفحة، تم تقديمه أمس، ويهدف لإيجاد تحسينات والتأكد بشكل شامل من سلامة المحطات النووية كل عشرة أعوام.وينص قانون سلامة الطاقة النووية على وجود تقديم تقارير حول تقييم السلامة الدوري من أجل الاستمرار في تشغيل المحطات.ووفقا لذلك، يرى بعض الخبراء أن الوكالة تسعى إلى تمديد فترة تشغيل المحطة بالتوازي مع انطلاق الحكومة الكورية الجديدة التي وعدت بإلغاء سياسة التخلي عن محطات توليد الطاقة النووية، والتي كانت الحكومة الحالية تتخذها.وكان موعد التقدم بهذا التقرير هو العام الماضي، لكن مجلس المحاسبة الوطني طلب في العام الماضي إعداد إرشادات التقييم الاقتصادي للمحطة المذكورة مسبقا، إلى جانب تقرير تقييم سلامتها، ومن ثم طلبت الوكالة من لجنة سلامة الطاقة النووية مهلة للتقدم بالتقرير مدتها سنة واحدة.ويتكون تقرير تقييم السلامة من ثلاث وثائق، هي: التقييم الدوري للسلامة، وتقييم الأعمار للأجهزة الرئيسية، وتقييم تأثير البيئة الإشعاعية.ومن المتوقع أن تراجع اللجنة هذه الوثائق الثلاث من أجل التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت المحطة ستستمر في التشغيل أم لا.ومن المرجح أن تسعى الحكومة القادمة لمواصلة تشغيل المحطات النووية الأخرى التي تقترب من نهاية عمر تشغيلها، بما في ذلك محطة كوري رقم 3 التي تنتهي فترة تشغيلها في شهر سبتمبر من عام 2024، ومحطة كوري رقم 4 ومحطة هانبيت رقم 1، في شهريْ أغسطس وديسمبر من عام 2025 على التوالي.