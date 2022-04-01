المزيد من الشركات الكورية تعود إلى نظام العمل في المكاتب

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قررت شركة "بوسكو" الكورية تطبيق نظام العمل في مكاتبها على جميع موظفيها بدءا من أمس، وذلك بعد مرور عامين على تنفيذ نظام العمل في المنازل.جاء ذلك في إطار تخفيف نظام التباعد الاجتماعي في كوريا، وبالتالي أصبحت بوسكو أول شركة كورية كبرى تتخذ هذه الخطوة.وتدرس بعض الشركات الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة حاليا، مع استمرار التزامها بالحذر.وصرح مسؤول في بوسكو بأنها توقفت عن نظام العمل في المنازل وتحولت إلى نظام العمل الطبيعي لكنها تخطط للاستمرار في السماح للسيدات الحوامل بالعمل في منازلهن، إلى جانب تطبيق نظام العمل المرن الذي يهدف إلى تخفيف كثافة الموظفين في نفس المكان.ومن جانبها قررت شركة سام سونغ للإلكترونيات حذف كتابة البيانات الصحية عبر الإنترنت، التي كانت إلزامية في حالة زيارة أماكن عملها، كما تخطط لتخفيض مستوى الحجر الصحي الذاتي.وقررت مجموعة لوتيه أيضا ترك نسبة العمل عن بعد بناء على التطورات المستقبلية في مختلف أقسامها.لكن بعض الشركات الكورية مازالت ترى أن تقليص العمل عن بعد أمر سابق لأوانه حاليا، حيث صرحت شركة هيون ديه للسيارات، وشركة إس كيه، وشركة إل جي، وغيرها، بأنها لم تغير إرشاداتها الحالية بعد، مشيرة إلى أنه من الممكن تشغيل نظام العمل بشكل مرن إلا أنه من الصعب رفع الحجر الصحي بشكل كامل حاليا.ويرى بعض الخبراء أن العمل عن بعد يكقف التحديات الأمنية للشركات كما يؤدي إلى تخفيض كفاءة العمل، مشيرين إلى أن هناك إمكانية لتسريع تحول الشركات الكورية للعمل في المكاتب بناء على القرارات المستقبلية من جانب الحكومة ذات الصلة بإجراءات الحجر الصحي.