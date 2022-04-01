بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري بـ0.1%

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توقع بنك التنمية الآسيوي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى 3% هذا العام، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة.جاء ذلك في تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن كوريا الجنوبية ستحقق مستوى نمو اقتصادي مستدام هذا العام يبلغ 3%، نتيجة لانتعاش الاستهلاك المدني وتخفيف القيود على التحركات بين الدول وتعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين.كما توقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.6% في العام القادم.وكان صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الكوري قد توقعا أن تحقق كوريا الجنوبية 3% من معدل النمو الاقتصادي هذا العام.وقال التقرير أيضا إنه من المتوقع أن يصل معدل ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية إلى 3.2 هذا العام و2% في العام القادم.وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية والباسفيكية إلى 5.2% هذا العام، و5.3% في العام القادم، فيما يصل معدل ارتفاع الأسعار إلى 3.7% هذا العام، و3.1% في العام القادم.