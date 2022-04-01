واشنطن وبكين تبحثان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" أجرى محادثات مع الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية "ليو شياو مينغ" أمس الثلاثاء في واشنطن، حيث تبادل معه الآراء حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "برايس" أن المسؤولين الأمريكي والصيني بحثا أيضا القضايا المتعلقة بتشجيع كوريا الشمالية على المشاركة في المفاوضات النووية.وقال إن الممثل النووي الأمريكي "كيم" شدد على أهمية مقاومة عمليات تصعيد التوتر، مشيرا إلى أن قيام كوريا الشمالية بإطلاق 13 صاروخا باليستيا منذ بداية هذا العام، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أنه يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أجرى الممثل النووي الصيني "ليو" لقاءات مع سفراء بعض الدول، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحث معهم قضايا شبه الجزيرة الكورية.