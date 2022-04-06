وفد كوري يسلم رسالة من يون إلى بايدن

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زار وفد الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، حيث سلم رسالة من يون إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن". والتقى الوفد، الذي يرأسه النائب البرلماني "بارك جين" من حزب "قوة الشعب"، مع الصحفيين في واشنطن أمس، حيث أدلى بتصريحات حول نتائج اجتماعهم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم. وقال بارك إن الرسالة، التي تم تسليمها إلى سوليفان، تحتوي على اقتراح بمواصلة تطوير تحالف استراتيجي شامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من أجل التعامل بشكل مشترك مع التحديات الجديدة مثل التهديد النووي الكوري الشمالي وقضايا الأمن الاقتصادي. ومن جانبه رد سوليفان بأنه سينقل هذا المقترح إلى بايدن، مشيرا إلى أن هذه الزيارة السريعة للوفد الكوري إلى الولايات المتحدة بعد المحادثات الهاتفية بين يون وبايدن في أعقاب انتخاب يون في مارس، تؤكد إرادة الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب لتعزيز التحالف بين البلدين. وقال بارك إنه خلال الاجتماع الذي استمر حوالي 40 دقيقة، تبادل الوفد الآراء مع الجانب الأمريكي بشأن الحاجة إلى عقد قمة ثنائية في أقرب وقت، معربا عن أمله في أن تسفر تلك القمة عن مناقشات مثمرة حول القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز علاقات التحالف بين البلدين. وناقش الجانبان أيضا السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية، وتعزيز الردع الأمريكي الموسع، والأمن الاقتصادي، والقضايا ذات الصلة بالصين، ومنتدى "كواد" الأمني متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، من بين قضايا أخرى، وفقا لما ذكره أعضاء الوفد.