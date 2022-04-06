اندلاع حريق هائل في في منطقة بونغ هوا الجنوبية الشرقية

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اندلع حريق هائل في منطقة بونغ هوا بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، مما تسبب في تدمير أكثر من 100 هكتار من الغابات.ووفقا لسلطات حرائق الغابات، تم حشد أكثر من 700 من رجال الإطفاء يوم أمس الثلاثاء لإخماد الحريق بعد أن بدأ بالقرب من منزل خاص في "بونغ هوا أوب" في منطقة بونغ هوا في حوالي الساعة 1:29 مساء.وتشير التقديرات إلى أن حوالي 120 هكتارا من الغابات قد احترقت حتى الآن بينما تم تدمير منزل ومستودع. كما اضطر عشرون من سكان المنطقة إلى الإخلاء إلى أماكن أكثر أمانا.ومع تقدير بأن 90 بالمائة من ألسنة اللهب قد تم إخمادها حتى الساعة 11:30 مساء، تخطط السلطات لمواصلة مكافحة الحريق اليوم الأربعاء بإرسال طائرات هليكوبتر و670 فردا إلى موقع الحريق.