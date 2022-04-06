محادثات حول أداء محتمل لفرقة بي تي إس في حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد

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صرح مساعد مقرب من الرئيس المنتخب "يون صوك يول" بأن هناك مناقشات تجري حاليا بشأن أداء محتمل لفرقة بي تي إس خلال حفل تنصيب يون الشهر القادم.وكشف بارك جو سون، رئيس لجنة التحضير لحفل التنصيب، عن ذلك في برنامج إذاعي على قناة كي بي إس أمس الثلاثاء عندما سُئل عما إذا كانت فرقة الكيبوب المكونة من سبعة أعضاء تستعد لتقديم أداء في الحفل الذي سيقام يوم 10 مايو.وقد زارت اللجنة الانتقالية وكالة هايب المشرفة على بي تي إس يوم السبت الماضي لمناقشة إجراءات تطوير الثقافة الشعبية الكورية بشكل أكبر.ومن ناحية أخرى، قال بارك إن حفل التنصيب سوف يسلط الضوء على الطبقة العاملة والأقليات الاجتماعية والشباب والأطفال وفقا لرغبات الرئيس المنتخب.ومع تداول تكهنات حول حضور زوجة يون في الحفل وسط مزاعم بتورطها في قضية تلاعب في الأسهم وتزوير أوراق اعتماد أكاديمية، أكد بارك أنها ستحضر الحفل، وقال إن حضور الرئيسة السابقة بارك كون هي ما زال غير معروف، في حين يمكن توجيه دعوة لأفراد أسرة الرئيس السابق لي ميونغ باك المسجون حاليا بتهمة الفساد.