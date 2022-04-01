توسيع خدمات الطيران الدولية في كوريا بشكل كبير اعتبارا من مايو

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سيتم توسيع خدمات رحلات الركاب في كوريا الجنوبية المتجهة إلى وجهات خارجية بشكل كبير اعتبارا من الشهر القادم بالتزامن مع الجهود المستمرة لتخفيف قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء إنها اتفقت مع السلطات الصحية على الدفع من أجل التعافي التدريجي لخدمات الطيران الدولية، بهدف توسيع الخدمات إلى 50 في المائة من المستوى الذي كانت عليه 2019 أو أكثر بحلول نهاية العام.وبموجب الخطة، ستتم متابعة التطبيع على ثلاث خطوات، على أن يتم تنفيذ الخطوة الأولى في مايو ويونيو، بحيث يزيد عدد الرحلات الدولية المنتظمة أسبوعيا بمقدار 100 رحلة كل شهر. ويبلغ المستوى الحالي 420 رحلة في الأسبوع، وهو ما يعادل 8,9% فقط من المستوى السابق لظهور الوباء.وسوف تكون المرحلة الثانية سارية من يوليو حتى يتحول كورونا إلى وباء متوطن، وهو ما تتوقع السلطات أن يتحقق في نوفمبر. وخلال هذه المرحلة، سيزداد عدد الرحلات الدولية المنتظمة أسبوعيا بمقدار 300 رحلة كل شهر.وفي إطار المرحلة الثالثة، تهدف الحكومة إلى التعافي الكامل لخدمات الطيران الدولية، بحيث يصل إلى ألفين و420 رحلة أسبوعيا في نوفمبر، أي 51 في المائة من مستوى 2019.