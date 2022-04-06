مارك ميلي يحذر من أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا على البر الرئيسي الأمريكي

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حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي" من أن قدرة الصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا على البر الرئيسي للولايات المتحدة.وشارك ميلي وجهة نظره هذه أمس الثلاثاء في تقرير مكتوب قدمه لجلسة استماع لمجلس النواب الأمريكي بشأن ميزانية الدفاع، حيث قال إن كوريا الشمالية تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية الباليستية وتمتلك القدرة التقنية لتشكيل خطر حقيقي، ليس فقط على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا على أراضي الولايات المتحدة نفسها.وأضاف أنه لا توجد علامات على أن النظام الحاكم في بيونغ يانغ يمكن أن يتوقف عن مساعيه لتعزيز قدراته العسكرية، واصفا الجهود ذات الصلة بـ"قصر النظر" نظرا لآثارها السلبية على مواطني كوريا الشمالية والسلام في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة الأوسع.ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إلى كوريا الشمالية وإيران باعتبارهما تهديدات مستمرة يجب أن تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب ضدها، بالإضافة إلى الصين وروسيا.