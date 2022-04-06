البرلمان الكوري يصدق على قانون للمزيد من الحماية للحيوانات

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صدق البرلمان الكوري أمس الثلاثاء على تعديلات قانون حماية الحيوانات. وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الحيوانات، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد منتهكي حقوق الحيوانات، قد أقره البرلمان في وقت سابق من اليوم، وينص على أن الذين يُقبض عليهم وهم يرتكبون أفعال قاسية ضد الحيوانات سيطبق عليهم ما يصل إلى 200 ساعة من الإرشاد والتعليم ابتداء من العام القادم، وذلك ضمن جهود الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.ويعرّف القانون المعدل القسوة ضد الحيوانات بشكل أكثر تحديدا من القانون السابق.وبناء على هذه التعديلات، سيتعرض الذين يخالفون القانون للسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو دفع غرامة تصل إلى 30 مليون وون، أي حوالي 25 ألف دولار، بالإضافة إلى تلقي ما يصل إلى 200 ساعة من الاستشارة كجزء من برنامج علاجي. وبموجب التعديلات أيضا، سيتعين على الأشخاص الذين يسعون إلى تربية الكلاب الشرسة أو اقتنائها، الحصول على موافقة مسبقة من الحكومات الإقليمية من أجل الحد من الهجمات المحتملة من قبل الكلاب على المارة أو الحيوانات الأخرى.وبمجرد تمرير التعديلات في مجلس الوزراء وقيام الرئيس بالتصديق عليها، سيصبح القانون الجديد ساري المفعول بعد عام واحد.