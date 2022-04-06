جامعة بوسان تلغي قبول ابنة وزير العدل السابق

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ألغت جامعة بوسان الوطنية قبول "جو مين" ابنة وزير العدل السابق "جو كوك"، بعد تحقيقات استمرت لمدة عام في مزاعم بأن والدتها قدمت وثائق مزورة في محاولة لإدخالها كلية الطب. وأعلنت الجامعة التي تتخذ من مدينة بوسان مقرا لها أمس الثلاثاء أن اجتماعا ضم 30 مسؤولا على المستوى التنفيذي، بمن فيهم رئيس الجامعة وعمداء كلياتها، شاركوا في التصويت في وقت سابق من اليوم. وقد أكد هذا التصويت النتيجة الأولية التي تم التوصل إليها في شهر أغسطس الماضي، بعد استفسار من قبل لجنة إدارة القبول في الجامعة. وقد عُقدت جلسات استماع للسماح لـ"جو مين"، وهي حاليا طبيبة مرخصة، بتقديم قضيتها حتى الشهر الماضي عندما قدم مسؤول الجلسة رأيا نهائيا إلى مقر جامعة بوسان. وبدأت الجامعة في إجراء تحقيقات بناء على أمر من وزارة التعليم بعد أن حُكم على زوجة الوزير السابق "جونغ كيونغ شيم"، وهي أستاذة جامعية، بالسجن لمدة أربع سنوات في أول محاكمة لها في ديسمبر 2020 بتهمة الاحتيال الأكاديمي المتعلق بدخول ابنتها الجامعة. وأيدت المحكمة العليا إدانة "جونغ" في يناير. ومن المحتمل أن يؤثر قرار جامعة بوسان على قرار الحكومة بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء الترخيص الطبي لـ"جو مين"، ولكن من المتوقع أن يستغرق القرار النهائي الصادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بعض الوقت. ويمكن للمدعى عليها رفع دعوى لوقف تنفيذ قرار الجامعة أو الوزارة إذا اتخذت قرارا مماثلا. ومن المحتمل أيضا أن تتأثر جامعة كوريا، التي التحقت بها جو أيضا، بقرار جامعة بوسان في دعوتها الخاصة بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء قبولها.