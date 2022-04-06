وزارة الخارجية تدعم خطة الرئيس المنتخب لإنشاء إدارة جديدة للكوريين في الخارج

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن دعمها لتعهد الرئيس المنتخب "يون صوك يول" بإنشاء هيئة حكومية منفصلة تركز على الكوريين في الخارج.وفي إفادة إعلامية أمس الثلاثاء، نقل المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" هذا الموقف بشأن إنشاء إدارة جديدة لمساعدة الكوريين في الخارج بشكل شامل ومنهجي. وقال المتحدث إن الوزارة تتوقع أن تعزز الوكالة الجديدة كفاءة الخدمات المقدمة للكوريين في الخارج من خلال دمج الخدمات ذات الصلة المنتشرة حاليا في العديد من الوكالات.وحاليا، يتم تنفيذ السياسات والعمل الإداري للكوريين في الخارج من قبل العديد من المنظمات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، وإدارة القوى العاملة العسكرية، ودائرة الضرائب الوطنية.وكان يون قد تعهد خلال حملته للانتخابات الرئاسية بإنشاء جهاز يستوعب مؤسسة الكوريين في الخارج تحت إشراف وزارة الخارجية ووضعه كمنظمة منفصلة.