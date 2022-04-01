إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 200 ألف لليوم الثاني

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 200 ألف لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 286 ألفا و294 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 22 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج. وبذلك تكون الحصيلة اليومية قد ظلت دون مستوى 300 ألف لليوم السادس على التوالي.وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 14 مليونا و553 ألفا و644 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 18 ألفا و33 حالة وفاة حتى الآن بعد أن شهد العدد زيادة بمقدار 371 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذي يتلقون علاجا في منازلهم حوالي 1.34 مليون شخص.