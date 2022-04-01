الرئيس الكوري المنتخب يشدد على أهمية استقرار معيشة الشعب

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استمع الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى تقرير قدمته اللجنة الانتقالية حول القضايا المتعلقة بتكاليف المعيشة في البلاد، والتي بدأت تشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة.وأشار التقرير إلى أن آفاق المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك، غير متفائلة في النصف الثاني من هذا العام.وبعد الاستماع إلى التقرير، أصدر "يون" تعليماته للجنة الانتقالية ليتم وضع أولوية قصوى في سياسات الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، خاصة أسعار المستهلك.وقال "وان إيل هي" نائب المتحدث باسم اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب إن اللجنة الانتقالية دعت الحكومة الحالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسعار.وفي وقت لاحق من اليوم، سيعقد الرئيس المنتخب "يون" اجتماعا مع رؤساء الحكومات الإقليمية، لبحث القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تعهد بها "يون" خلال حملاته الانتخابية.