كوريا الأولى عالميا في صفقات بناء السفن في الربع الأول

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث صفقات بناء السفن في الربع الأول من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الأربعاء، بلغ حجم الصفقات لبناء السفن، والتي حصلت عليها الشركات الكورية في الربع الأول من هذا العام، 4 ملايين و570 ألف طن مكافئ.وبهذا بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي الصفقات العالمية لبناء السفن في الربع الأول من هذا العام 50%، وتلتها الصين بـ42% بحصولها على صفقات لبناء 3 ملايين و860 ألف طن.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تحتل فيها كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في حجم صفقات بناء السفن على أساس الربع الأول متغلبة على الصين،، والمرة الأولى أيضا التي تبلغ فيها حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم الصفقات العالمية 50% منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1996.وقال التقرير إن الشركات الكورية حصلت على صفقات لبناء 21 ناقلة عملاقة للحاويات و26 ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من هذا العام.