الصين تعرب عن معارضتها لعقوبات مجلس الأمن الجديدة ضد كوريا الشمالية

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أعربت الصين عن اعتراضها على فكرة فرض عقوبات إضافية من مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، بسبب سلسلة تجاربها الأخيرة لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" خلال إحاطة إعلامية دورية أمس الأربعاء إنه يتعين على الدول المعنية ألا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي.وكان المتحدث يشير إلى الاتفاق الأخير بين المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للسعي من أجل إصدار قرار جديد في مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.وأوضح "تشاو" أن بكين ما زالت على موقفها الداعي إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي من المنطقة وحل القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات. وأعرب عن أمله في أن تحافظ الدول المعنية على ضبط النفس وأن تتوصل إلى حل سياسي، وحث على العودة إلى الحوار الهادف حتى يمكن التوصل إلى إجراء فعال لحل المخاوف على نحو متوازن.وفي اجتماع في واشنطن عُقد يوم الاثنين، اتفق كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الرد بصرامة على سلسلة اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، بما في ذلك السعي لإصدار قرار آخر من مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.