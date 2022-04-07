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السياسية

الحكومة الكورية تنفق 417 مليار وون لمعالجة آثار حرائق الغابات في المناطق الشرقية

Write: 2022-04-07 09:42:50

الحكومة الكورية تنفق 417 مليار وون لمعالجة آثار حرائق الغابات في المناطق الشرقية

خصصت الحكومة الكورية مبلغ 417 مليار وون، أي حوالي 350 مليون دولار، للمساعدة في إعادة بناء المناطق الساحلية الشرقية التي تضررت من حرائق الغابات الهائلة في الشهر الماضي.

وبموجب الخطة التي وضعها مقر القيادة المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأربعاء، سيتم استخدام مبلغ 5.1 مليار وون في إعادة بناء المنازل المدمرة في المناطق المتضررة، و8.9 مليار وون في تغطية التكاليف المتعلقة بالمنازل المجهزة مسبقا، و2.6 مليار وون في شراء وإصلاح الآلات الزراعية والحظائر المعطلة.

وسوف يكون النازحون بسبب الحرائق مؤهلين لطلب الدعم الحكومي لإصلاح النوافذ والأسقف وغيرها من العناصر المدمرة.

وتقدر الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات بـ226.1 مليار وون، حيث دمرت الحرائق الواسعة 322 مبنى سكنيا، و1899 آلة زراعية، و393 من منشآت الزراعة والثروة السمكية، و82 منشأة عامة.
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