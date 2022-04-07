الرئيس الكوري المنتخب يتعهد بتحسين العلاقات مع ألمانيا

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أعرب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن عزمه على تطوير العلاقات مع ألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع مع السفير الألماني لدى كوريا الجنوبية "مايكل ريفنستويل".وفي الاجتماع الذي عُقد في مكتبه في سيول صباح أمس الأربعاء، أشار "يون" إلى أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وأنها قامت بدور إيجابي في التنمية الاقتصادية والعلمية لكوريا الجنوبية منذ ستينيات القرن الماضي.وفي إحاطة مكتوبة، قالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "بيه هيون جين" إن "يون" شدد على الحاجة إلى تعزيز الجهود الثنائية لمعالجة القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تغير المناخ ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المستقبلية.وردا على ذلك، تعهد السفير الألماني ببذل جهود نشطة نحو توثيق التعاون بين البلدين.وأضافت "بيه" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول دعم أوكرانيا، واتفقا على أهمية القيام بدور فعال بوصفهما أعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي.وأعرب "يون" عن امتنانه للسفير الألماني على رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" بمناسبة فوزه في الانتخابات.