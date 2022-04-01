توقعات أمريكية بتجربة نووية كورية شمالية بمناسبة ذكرى 15 أبريل

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قال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" إن بيونغ يانغ قد تخطط لإطلاق صاروخ آخر أو تجري تجربة نووية في ذكرى ميلاد زعيمها المؤسس "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل.وأدلى كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأربعاء عندما سئل عن احتمالات قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي بمناسبة الذكرى 110 لمولد زعيمها المؤسس.وفي إفادة عبر الهاتف، قال "كيم" إنه لا يريد أن يفرط في التكهنات، لكن بيونغ يانغ قد تقوم بإطلاق صاروخ آخر أو تجري تجربة نووية، وأضاف أن المهم هو أن الولايات المتحدة مستعدة بالتعاون مع حلفائها وشركائها للتعامل مع أي عمل قد تقوم به كوريا الشمالية.وأكد أن الولايات المتحدة تأمل في امتناع كوريا الشمالية عن ارتكاب المزيد من الاستفزازات، مؤكدا على أن واشنطن ما زالت منفتحة على الدبلوماسية والحوار.