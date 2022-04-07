واشنطن تلمح إلى عزمها على اتخاذ إجراءات قوية ضد كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ألمحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ "إجراءات قوية" ضد استفزازات كوريا الشمالية.وأصدرت "شيرمان" هذا الموقف أمس الأربعاء في جلسة استماع للجنة الخدمات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عندما سُئلت عن استجابة الولايات المتحدة لسلسلة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.وقالت المسؤولة الأمريكية إن كوريا الشمالية أجرت 13 جولة من إطلاق الصواريخ الباليستية هذا العام، ويُعتقد أن صاروخها الأخير كان عابرا للقارات، وأضافت أنه يُتوقع قيام كوريا الشمالية بإجراء المزيد من الاختبارات الصاروخية.وقالت "شيرمان" إن الوفد الذي أرسله الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة يجري مع المسؤولين الأمريكيين مناقشات تركز بدرجة كبيرة على الردود على كوريا الشمالية.وأضافت أن هذه المناقشات تهدف إلى ضمان رد قوي من قبل الولايات المتحدة لكي تعلم كوريا الشمالية أنه لا يمكنها الاستمرار في مسارها الحالي دون عواقب، حيث ستتخذ واشنطن إجراءات قوية تظهر أن لديها "رادعا موثوقا به" ضد أي هجوم من قبل كوريا الشمالية.كما شددت نائبة الوزير على أهمية دور الصين في جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأضافت أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" سيزور كوريا الجنوبية قريبا للتشاور مع نظيريه في كوريا الجنوبية واليابان.