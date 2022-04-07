مشاورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن متطلبات الاستعداد الدفاعي

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مستمرة مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمتطلبات الاستعداد الدفاعي.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "جون كيربي" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول إمكانية نشر الولايات المتحدة أصولا عسكرية استراتيجية في كوريا الجنوبية، لمنع قيام كوريا الشمالية بالمزيد من الاستفزازات.وفي حين شدد المتحدث الرسمي على أهمية الموقف الاستعدادي من حيث المبدأ، رفض تقديم إجابة محددة عن هذا السؤال، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية لضمان أن تكون قدرات البلدين الحليفين متناسبة مع التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية وبرنامجها المتقدم للصواريخ الباليستية.وأضاف "كيربي" أنه لن يخوض في التفاصيل، لكن الولايات المتحدة تدرس باستمرار ماهية متطلبات الاستعداد، وهو ما يستلزم التشاور المستمر مع كوريا الجنوبية.