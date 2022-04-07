سام سونغ للإلكترونيات تتوقع تسجيل مبيعات قياسية في الربع الأول

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توقعت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أن تحقق مبيعاتها الفصلية في الربع الأول من هذا العام، مبلغا قياسيا يصل إلى 77 تريليون وون.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الخميس إن مبيعاتها في الربع الأول ستصل إلى 77 تريليون وون، بزيادة 17.76% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وإذا تحققت هذه الأرقام، فسوف تسجل "سام سونغ" رقما قياسيا جديدا للأرباح الفصلية، محطمة الرقم السابق البالغ 76.57 ترليون وون الذي تم تسجيله في الربع السابق.كما توقعت أن تبلغ الأرباح التشغيلية 14.1 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، بزيادة 50.32% على أساس سنوي.ولم يتم الكشف عن تفاصيل تقديرات الأرباح بحسب قطاعات الأعمال، ولكن يُعتقد أن المبيعات القوية للهواتف الذكية الجديدة والمبيعات التي تجاوزت التوقعات في قطاع أشباه الموصلات، هي التي أدت إلى تحقيق هذه الأرباح المفاجئة.