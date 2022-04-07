خمس شركات تسحب أكثر من 233 ألف سيارة بسبب أجزاء معيبة

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أعلنت الحكومة الكورية أن خمسا من شركات السيارات ستستدعي أكثر من 233 ألف سيارة بسبب مكونات وأجزاء معيبة.وأوضحت وزارة النقل الكورية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن شركة "كيا" وأربع شركات أخرى ستستدعي مجتمعة 233 ألفا و557 سيارة من تسعة موديلات، بسبب وجود مشاكل في قطع الغيار.وكانت الشركات الأربع الأخرى هي "هيون ديه موتور" ومجموعة "فولكس فاغن كوريا" و"مرسيدس بنز" و"كي هُنغ إنترناشونال".وسوف تستدعي "كيا" أكثر من 164 ألف وحدة من سيارتها السيدان "كيه 7" بسبب التخلخل المحتمل في الزجاج الأمامي الذي قد يتسبب في إصابة الركاب، بينما ستستدعي شركة "هيون ديه موتور" أكثر من 64 ألف وحدة من طراز "جينيسيس جي في 80" بسبب خطأ برمجي يُصدر تحذيرا بشأن انخفاض ضغط الإطارات.وسوف تقوم تلك الشركات بإخطار مالكي السيارات بالتفاصيل عبر البريد أو الرسائل النصية. ويمكن للملاك الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.