الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

اللجنة الرئاسية الانتقالية تنفي مشاركة فرقة بي تي إس في حفل تنصيب يون

Write: 2022-04-07 10:33:18Update: 2022-04-07 10:33:46

اللجنة الرئاسية الانتقالية تنفي مشاركة فرقة بي تي إس في حفل تنصيب يون

Photo : YONHAP News

قالت اللجنة الانتقالية الرئاسية للرئيس المنتخب "يون صوك يول" أمس الأربعاء إن فرقة "بي تي إس" لن تشارك في حفل تنصيب "يون".

وأضافت اللجنة أنها لم تتواصل أو تقدم أي اقتراح لوكالة "بي تي إس" فيما يتعلق بالحفل المقرر له يوم 10 مايو.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن كشف "بارك جو سون"، رئيس لجنة التحضير لحفل التنصيب، عن إمكانية مشاركة الفرقة، وذلك في برنامج إذاعي على شبكة "كي بي إس" يوم الثلاثاء، حيث قال إن المناقشات جارية حول المشاركة المحتملة للفرقة.

لكن اللجنة الانتقالية أكدت أن التصريحات المذكورة لا تمثل موقفها الرسمي من هذا الموضوع.

وأوضح مكتب الاتصالات التابع للجنة التحضير لحفل الافتتاح في بيان منفصل أن اللجنة استعرضت هذا الاحتمال خلال المناقشات، ولكنها لم تقم بتأكيد الأمر.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;