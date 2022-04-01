41 كوريا من المليارديرات

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اتضح أن أكثر الأثرياء في كوريا هما "كيم بوم صو" مؤسس شركة "كاكاو" و"لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.ووفقا لما جاء في قائمة المليارديرات لعام 2022 التي أعلنت عنها مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية أول من أمس الثلاثاء، احتل رجلا الأعمال الكوريان المركز رقم 223 المشترك بامتلاك 9 مليارات و100 مليون دولار لكل منهما، ليحتلا أعلى المراكز من بين الكوريين.يشار إلى أن ثروة مؤسس كاكاو انخفضت بـ200 مليون دولار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، إلا أن ثروة نائب رئيس سام سونغ زادت بـ800 مليون دولار بعد وراثته من والده رئيس سام سونغ الراحل "لي كون هي".علاوة على ذلك، احتل "صو جونغ جين" الرئيس الفخري لشركة "سيلتريون" المركز رقم 343 بـ7 مليارات دولار، بينما احتل "كوان هيوك بين" مؤسسة شركة "سمايل غيت" لألعاب الكمبيوتر المركز رقم 363 بـ6 مليارات و800 مليون دولار.ومن الملاحظ أن "صونغ تشي هيونغ" رئيس شركة "دو نا مو" التي تدير مركز "او بيت" للتعامل مع العملات الافتراضية قد دخل القائمة لأول مرة ليحتل المركز رقم 801 عالميا بـ3 مليارات و700 مليون دولار، كما دخل القائمة أيضا لأول مرة "كيم هيونغ نيون" نائب رئيس الشركة ليحتل المركز 1579، بامتلاك مليار و900 مليون دولار.تجدر الإشارة إلى أن عدد الأثرياء الكوريين من بين ألفين و668 ثريا عالميا من الملياديرات، بلغ 41 شخصا هذا العام لينخفض بـ3 أشخاص مقارنة مع العام الماضي.ومن بين الأثرياء الكوريين، 8 يعملون في صناعة ألعاب الكمبيوتر، وهو الأكثر من بين الصناعات الأخرى.