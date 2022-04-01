الرئيس الكوري المنتخب يؤكد على أولوية استقرار الأسعار

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وجه الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" أوامره للجنة الرئاسية الانتقالية بوضع أولوية عليا لاستقرار الأسعار، كما دعا الحكومة الحالية إلى اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين العاديين، بما في ذلك تطبيق تخفيض إضافي على ضريبة الوقود بنسبة 30%.جاء ذلك فيما تشهد كوريا ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلك بما يصل إلى مستوى 4%، لأول منذ عشر سنوات.وفي تقرير قدمته اللجنة الانتقالية، استمع الرئيس المنتخب إلى أسباب هذا الارتفاع، حيث قالت اللجنة إن الأسباب الرئيسية ترجع إلى تدهور الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية إلى جانب تدفق الأموال للخارج الناتج عن أزمة كورونا.من ناحية أخرى، عقد "يون" حوارا مع رؤساء الحكومات المحلية الـ17 حيث قال لهم إنه سيفتح عصرا حقيقيا للحكومات المحلية في حكومته القادمة.كما بدأت لجنة تسليم الرئاسة في إجراء مشاورات عمل لتحقيق تعهد الرئيس المنتخب بتوفير مليونين و500 ألف مسكن، بما في ذلك مليون و300 ألف مسكن في منطقة العاصمة الكبرى.