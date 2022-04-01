كوريا الشمالية تقيم احتفالات بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسسها الراحل

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أقامت كوريا الشمالية فعاليات ثقافية وعلمية مختلفة احتفالا بالذكرى 110 على مولد مؤسسها الراحل "كيم إيل صونغ" الذي يصادف الخامس عشر من هذا الشهر.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية التابعة لحزب العمل الحاكم، تقارير اليوم حول إقامة معرض للصور بتلك المناسبة في قصر الثقافة الشعبية في العاصمة بيونغ يانغ أمس.وتضمن المعرض عددا من الوثائق والفيديوهات والصور التي تحمل مشاهد مختلفة من حياة كيم.كما أقيمت أمس أيضا ندوة علمية ذات صلة في قصر الثقافة الشعبية بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحزب، حيث تم تقديم بعض البحوث العلمية التي تشيد بإنجازات كيم.علاوة على ذلك، افتتح معرض لفن رسم الصناعات الوطنية في معرض فن رسم الصناعات تحت شعار "الطريق الفخور لتقدم فن رسم الصناعات المتلألئ مع تاريخ الشمس"، وتم فيه عرض عدد من لوحات الرسم ذات الصلة، بما في ذلك خريطة تصميم شاحنة، والتي كان كيم قد قدرها تقديرا عاليا خلال حياته.ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الكورية الشمالية عددا من المهرجانات الربيعية خلال هذا الشهر بما في ذلك "المهرجان السابع لفن الشعب في ربيع أبريل" خلال الفترة من 10 وحتى 18 أبريل، والمهرجان الدولي الـ32 لفن الصداقة لشهر أبريل" عبر الإنترنت خلال الفترة من 10 وحتى 20.يشار إلى أن النظام الكوري الشمالي يكثف جهوده هذا العام للاستفادة من ذكرى مولد الزعيمين الراحلين، الأسبق "كيم إيل صونغ" والسابق "كيم جونغ إيل"، من أجل تخفيف المشاعر السلبية لدى المواطنين المنهكين بسبب طول أمد جائحة كورونا والعقوبات الدولية.