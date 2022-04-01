انخفاض إصابات كورونا في كوريا إلى مستوى 200 ألف

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس إلى مستوى 200 ألف لأول مرة منذ 5 أسابيع.وأوضح مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 224 ألفا و820 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 224 ألفا و780 حالة محلية المصدر، و40 حالة واردة من الخارج.وقد ظل عدد الإصابات الجديدة في كوريا ينخفض تدريجيا بعد أن كان قد وصل إلى حوالي 327 ألفا يوم 10 من الشهر الماضي، حيث ارتفع من مستوى 100 ألف إلى مستوى 300 ألف، ثم بلغ حوالي 620 ألف يوم 17 من مارس ليصل إلى ذروته، وانخفض بعد ذلك إلى حوالي 390 ألف يوم 24، ثم حوالي 320 ألف يوم 31.ومثلت فئة المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما ذوي مخاطر الإصابة العالية 19.7% من بين إجمالي حالات الإصابة الجديدة المحلية أمس، بانخفاض نسبته 0.8 % مقارنة مع أول من أمس.وزاد عدد الوفيات بمقدار 32 حالة ليبلغ 348، وليبلغ عدد الوفيات التراكمي 8 آلاف و381 حالة وفاة، بينما بلغت نسبة الوفيات التراكمية 0.12%.