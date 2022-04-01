الرئيس الكوري المنتخب يزور القاعدة الأمريكية في بيونغ تيك

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" بزيارة إلى قاعدة القوات الأمريكية "كامب هامفري" في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي"، اليوم.وسوف يلتقي يون خلال الزيارة بالقائد العام لقيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية الجنرال "بول لاكاميرا" ونائبه "كيم سُنغ كيوم" من أجل مناقشة الموقف الدفاعي لدى قيادة القوات المشتركة وغير ذلك من القضايا.ومن المتوقع أن يتم تبادل الآراء حول نقل مركز القوات المشتركة إلى "بيونغ تيك" وإرجاع قاعدة القوات الأمريكية في منطقة "يونغ سان" في سيول بشكل مبكر، بالتوازي مع نقل مكتب الرئاسة إلى تلك المنطقة.وقالت الناطقة باسم الرئيس المنتخب "بيه هيون جين" إن يون اطلع على مصنع "سام سونغ" لأشباه الموصلات في بيونغ تيك من الجو في أثناء تنقله بطائرة مروحية، وأعرب عن عزمه السعي نحو اكتشاف وتطوير المزيد من الصناعات المتقدمة المستقبلية في كوريا.