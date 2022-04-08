اجتماع أمني في سيول لتحليل الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا لمجلس الأمن القومي أمس الخميس لتحليل الأنشطة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وسياساتها الخارجية.وخلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي "صوه هون"، اتفق المشاركون على ضرورة الحفاظ على موقف دفاعي حازم على أساس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والرد باتخاذ التدابير اللازمة.وشدد المشاركون على أهمية إدارة القضايا المتعلقة بالأمن في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة، والتعاون الوثيق لتحقيق انتقال مستقر للسلطة.كما اتفق أعضاء المجلس على مراقبة قوارب الصيد الصينية والكورية الشمالية عن كثب نظرا لاقتراب موسم صيد السرطان الأزرق، وكذلك التحركات العسكرية حول خط الحدود الشمالي في البحر الغربي. ودعا مجلس الأمن القومي إلى زيادة اليقظة في البحار لمنع وقوع أي اشتباكات عرضية وضمان سلامة الصيادين الكوريين الجنوبيين.وفيما يتعلق بإعلان الحكومة الأوكرانية عن قرائن بشأن ارتكاب القوات الروسية مذبحة بحق المدنيين في أوكرانيا، أعرب مجلس الأمن القومي الكوري مرة أخرى عن مخاوفه البالغة، وشدد على أهمية التحقيق في هذه الجرائم المزعومة.وقال المجلس إنه سيستمر في مناقشة سبل تقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وتقليل تأثير العقوبات الدولية على الشركات الكورية.